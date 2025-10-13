Apertura del OMX Stockholm 30 este 13 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión sin grandes cambios para el OMXS 30, que inaugura la jornada en los mercados del lunes 13 de octubre con una variación del 0,03%, hasta los 2.708,18 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días anteriores, el índice bursátil pone punto final a dos jornadas de tendencia.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el OMXS 30 marca una disminución 1,21% aunque, por el contrario, en términos interanuales mantiene aún una subida del 4,65%. El OMXS 30 se sitúa un 1,97% por debajo de su máximo del presente año (2.762,50 puntos) y un 24,47% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.175,76 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.