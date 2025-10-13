Apertura del Nikkei 225 a la baja: pierde 1,01% este 10 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Nikkei 225, que empieza la sesión de mercado del viernes 10 de octubre con caídas del 1,01%, hasta los 48.088,80 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días previos, el selectivo invierte el valor de la jornada anterior, donde obtuvo un ascenso del 0,45%, demostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia.

En relación a los últimos siete días, el Nikkei 225 acumula un incremento 5,07%, de manera que en términos interanuales aún conserva una subida del 26,82%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,01% por debajo de su máximo en lo que va de año (48.580,44 puntos) y un 54,44% por encima de su valoración mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el precio de un un conjunto de activos, por lo que se sirve de datos de diferentes compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden asociarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).