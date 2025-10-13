Noticias

Apertura del BIST 100 este 10 de octubre

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de jornada sin cambios para el BIST 100, que inaugura la sesión de mercado del viernes 10 de octubre con una variación del 0,06%, hasta los 10.720,36 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de fechas pasadas, el índice suma tres jornadas sucesivas en negativo.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el BIST 100 marca una disminución 1,27%; pero desde hace un año todavía mantiene una subida del 17,39%. El BIST 100 se sitúa un 7,02% por debajo de su máximo en lo que va de año (11.529,81 puntos) y un 19% por encima de su cotización mínima del año en curso (9.008,87 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del valor de un determinado conjunto de activos, por lo que recolecta datos de diversas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en nuestra economía existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

