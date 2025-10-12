Clima en Flores: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico para las siguientes horas de este domingo en Flores, Guatemala.

El tiempo para este domingo en Flores alcanzará los 32 grados, mientras que la temperatura mínima será de 22 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 9.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 2%, con una nubosidad del 38%, durante el día; y del 5%, con una nubosidad del 36%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Flores (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Flores es principalmente tropical, sin embargo, hay una zona que registra el subtipo de sábana o húmedo seco, que se caracteriza por tener dos estaciones bien definidas, una húmeda y otra seca.

En este subtipo de clima tropical, durante la mayor parte del año, el estado del tiempo es caluroso. Si bien la temporada seca es predominante, la corta temporada húmeda es con lluvias torrenciales.

Este tipo de clima, el tropical húmedo seco o sabana, se siente principalmente en el sur de la ciudad.

En tanto, el resto del municipio de Flores se ve afectado por la presencia de selva, lo que genera que las lluvias sean más abundantes en la mayor parte del año.

Al ubicarse en el Trópico de Cáncer, en Guatemala el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo varía dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de lluvia en Guatemala inicia en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.