Los mejores podcasts de Spotify Uruguay para escuchar este día

Cada semana, millones de oyentes determinan con sus reproducciones el rumbo del ranking de popularidad de Spotify. Esta lista destaca los podcast que hoy están conquistando a las audiencias en plataformas digitales de Uruguay.

Este listado se ha vuelto un buen termómetro de lo que interesa, entretiene o informa a las audiencias que consumen este popular contenido en audio.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más reproducidos en Spotify en Uruguay

1. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material, a usar el dinero como lo que es: una herramienta http:neuronafinanciera.com https:www.instagram.comneuronafinanciera

2. La Venganza Será Terrible (oficial)

Si se queda dormido escuchando La Venganza Será Terrible por la radio, ahora también podrá quedarse dormido escuchándolo a cualquier hora en formato podcast. En lavenganzaseraterrible.com puede encontrar los episodios, etc.

3. DelSol 99.5 FM

Los mejores contenidos de DelSol FM.

4. BARBANO EN HECHOS REALES

Relatos cautivadores en un estilo único, atrapante e intrigante sobre los hechos criminales más famosos de la historia argentina. Un espacio para cuestionar la moralidad, la justicia y la condición humana.

5. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

6. La Cruda

A Migue Granados siempre le interesó molestar, pelear e indagar para llegar un poquito más lejos. En cada episodio Migue entrevista mano a mano, en una charla íntima y sincera, a distintas personalidades con historias de vida singulares. Una sola premisa: preguntar y discutir hasta la última vértebra; sacarnos las caretas para hablar de lo que nos pasa de verdad. La vida tiene una parte crudaY Migue no la deja de lado.

7. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la psicóloga clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. Psicología al Desnudo es el pódcast de Psi Mammoliti, una plataforma de Psicología y Bienestar. Aquí encontrarás herramientas muy valiosas para mejorar tu día a día. ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete gratis a nuestro newsletter y descubre un universo de contenido para tu bienestar en psimammoliti.com!

8. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Bienvenidos a la sexta temporada del pódcast de la doctora Marian Rojas Estapé. En esta nueva entrega, la médico y psiquiatra nos invita a profundizar en los grandes retos emocionales y psicológicos de nuestro tiempo, ofreciéndonos herramientas prácticas para vivir con mayor equilibrio y bienestar. Nos ayudará a superar las pequeñas batallas del día a día y a desarrollar la capacidad de aceptar y soltar aquello que no podemos controlar. Vivimos en una sociedad acelerada, marcada por la sobreexposición, la inmediatez, las malas noticias y la presión constante. Todo ello impacta directamente en nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo. A lo largo de esta temporada, Marian abordará cuestiones tan actuales como la ansiedad social, la resiliencia, la gratitud, la soledad, el poder de la atención y la importancia de cuidar nuestras relaciones. Cada episodio será una invitación a detenerse, reflexionar y descubrir herramientas que nos ayuden a reenfocar nuestra vida, recuperar la calma y conectar con lo que de verdad importa. El pódcast de Marian Rojas Estapé es un pódcast exclusivo de Spotify. YouTube: https:www.youtube.comchannelUCjz8dmJ0bl7OJhQCVw9lv9w Instagram: https:www.instagram.commarianrojasestape Tiktok: https:www.tiktok.commarianrojas_oficial Créditos: Guion y locución: Marian Rojas Estapé Producción: Editorial Espasa Coordinación: Sergio García Jáñez y Sara Ayllón Grabación: Margot Martín Edición: Sunne de Nación Podcast

9. Historia en Podcast

Podcast destinado a la divulgación de los principales hechos, procesos y personalidades de la Historia de la Humanidad, aptos para todo público. Dictados por el Profesor y Licenciado en Historia, Lucas Botta. Desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo.

10. En Perspectiva

Periodismo profesional e independiente, con la conducción de Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. En Perspectiva es un programa periodístico con 40 años de historia al aire, hoy en Radiomundo 1170 AM y plataformas digitales.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Los podcasts favoritos del 2024

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus. (Spotify)

Los podcasts se han convertido en una fuente de entretenimiento para miles de personas que buscan diversificar el contenido que consumen. Gracias a plataformas como Spotify estos programas se han vuelto más accesibles, tanto para los usuarios con más opciones de programas, hasta los creadores de contenido que pueden iniciar a grabar sin necesidad de tener un estudio completamente profesional.

Todos los géneros de podcasts han sido bien recibidos, desde comedia a asesinos seriales y hasta acompañamiento psicológico. Los escuchas disfrutan de sus contenidos favoritos en el tráfico, mientras hacen labores domésticas o simplemente quieren sentarse en el sillón y sentir que están platicando con sus amigos.

Aunque cada país tiene sus propios gustos en podcasts, el wrapped del 2024 dejó en claro que los podcasts con información interesante fueron los favoritos a nivel mundial. A continuación los 10 más escuchados del año:

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Huberman Lab

4.- This Past Weekend w/ Theo Von

5.- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6.- Serial Killers

7.- Relatos de la Noche

8.- Crime Junkie

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé

Los podcasts iniciaron como una innovación en 1870 con el invento de Thomas Alba Edison: el fonógrafo. Los intelectuales de esa época dijeron que con este innovador artefacto las personas podrían leer libros “con los ojos cerrados”, además que ayudarían a contar cuentos a niños mientras los padres dormían, entre otros beneficios. Hoy en día, los podcasts se han convertido en programas con episodios con duraciones de hasta más de una hora, con una periodicidad y que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.