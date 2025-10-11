Así se movió la fortuna de los 10 millonarios más ricos del planeta

Unos suben, otros caen: así se mueve la élite millonaria (Composición fotográfica infobae)

El dinero nunca descansa y el listado de los personajes más ricos del planeta así lo evidencia.

Dicho listado volvió a actualizarse tras una jornada intensa en los mercados: varios multimillonarios sumaron miles de millones de dólares a su cuenta bancaria, mientras otros vieron desaparecer cifras impensables.

Aquí te presentamos quiénes subieron, quiénes bajaron y cuánto dinero se movió en las últimas horas.

Quién ganó y quién perdió hoy en el mundo de los magnates

Elon Musk.

Su fortuna: $485.6B.

Cuánto cambió: -0.4%.

Valor del cambio: $1.8B.

Larry Ellison.

Su fortuna: $358.0B.

Cuánto cambió: 2.5%.

Valor del cambio: $8.7B.

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $251.2B.

Cuánto cambió: 2.2%.

Valor del cambio: $5.3B.

Jeff Bezos.

Su fortuna: $239.8B.

Cuánto cambió: 0.9%.

Valor del cambio: $2.2B.

Elon Musk es uno de los constantes en este ranking (Reuters)

Larry Page.

Su fortuna: $201.1B.

Cuánto cambió: -1.2%.

Valor del cambio: $2.5B.

Sergey Brin.

Su fortuna: $186.6B.

Cuánto cambió: -1.2%.

Valor del cambio: $2.3B.

Bernard Arnault & family.

Su fortuna: $168.7B.

Cuánto cambió: -3.1%.

Valor del cambio: $5.3B.

Jensen Huang.

Su fortuna: $167.1B.

Cuánto cambió: 1.8%.

Valor del cambio: $3B.

Steve Ballmer.

Su fortuna: $157.1B.

Cuánto cambió: -0.4%.

Valor del cambio: $619.4M.

Warren Buffett.

Su fortuna: $148.3B.

Cuánto cambió: -0.7%.

Valor del cambio: $1B.

El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Reuters)

La lista de los millonarios de Forbes de 2025 confirmó que los creadores de gigantes tecnológicos son los nuevos hombres de negocios. Nombres como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Mark Zuckerberg ya son familiares en el Top 10.

Los millonarios en el deporte

El deporte también aporta figuras al club de los milmillonarios: Michael Jordan encabeza la lista con 3.500 millones de dólares gracias a su histórica alianza con Nike (Air Jordan) y la venta de los Charlotte Hornets de la NBA.

Le sigue Magic Johnson (1.500 millones de dólares), quien transformó su legado como jugador en una sólida carrera empresarial en bienes raíces, medios y deporte profesional. Tiger Woods (1.400 millones de dólares) mantiene su posición entre los atletas más rentables del mundo gracias a contratos de patrocinio, torneos ganados y su propia firma de diseño de campos de golf.

LeBron James (1.300 millones de dólares) continúa activo en la NBA mientras expande su influencia como hombre de negocios con inversiones en cine, tecnología y franquicias deportivas.

La tecnología como impulsora de la riqueza

Por sectores, la tecnología lidera con 46 nuevos multimillonarios, entre ellos Hao Tang (4.300 millones de dólares) por su inversión en AppLovin y Ben Lamm (3.700 millones de dólares), fundador de Colossal Biosciences.

La firma de inteligencia artificial Anthropic también propició la entrada de Dario Amodei y sus seis cofundadores. El sector financiero ocupa el segundo lugar, con 41 nuevos nombres, incluidos el criptoempresario Justin Sun y el inversor Michael Dorrell, ambos con 8.500 millones de dólares.

El sector salud completa el podio, con 40 nuevos multimillonarios, muchos de ellos herederos de gigantes farmacéuticos.

Por generaciones, el último análisis sobre riqueza global de UBS muestra que los nacidos después de 1981 (millennials) tienen una mayor proporción de activos en bienes duraderos y bienes raíces y menor exposición a mercados financieros, en comparación con generaciones anteriores.

Los Baby Boomers (1946-1964) concentran la mayor parte de la riqueza neta (más de 83 billones de dólares), casi el doble que la Generación X y mucho más que los millennials o la generación silenciosa (nacidos antes de 1946).