Valor de cierre del euro en Nicaragua este 10 de octubre de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

En la última jornada el euro se pagó al cierre a 42,60 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,29% si se compara con la cotización de la sesión previa, cuando se situó en 42,48 córdobas, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro registra una bajada 0,86%; sin embargo desde hace un año todavía mantiene una subida del 12,89%.

Si confrontamos el valor con fechas previas, acumuló dos sesiones sucesivas en valores positivos. La volatilidad referente a estos siete días fue sutilmente inferior a la acumulada en el último año, por lo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.