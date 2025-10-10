Noticias

Valor de cierre del dólar en Nicaragua este 10 de octubre de USD a NIO

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El dólar es una de
El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,29% comparado con los 36,52 córdobas de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense marca cambios ligeros; pese a ello desde hace un año aún mantiene un incremento del 1,25%.

Con respecto a días anteriores, encadenó dos sesiones seguidas de números positivos. La volatilidad de esta semana fue ligeramente inferior a la acumulada en el último año, así que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado ahora mismo.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

