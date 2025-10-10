Valor de cierre del dólar en Costa Rica este 10 de octubre de USD a CRC

El alto flujo de turismo extranjero hace del dólar una de las divisas más importantes en Costa Rica. (Jovani Pérez)

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 499,97 colones costarricenses en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,75% si se compara con los 491,38 colones de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un descenso 0,21%; por contra en términos interanuales aún conserva una subida del 1,07%.

En relación a días previos, dio la vuelta al resultado de la sesión previa donde experimentó una bajada del 0,29%, sin poder fijar una tendencia definida. La cifra de la volatilidad fue de 20,89%, que es una cifra manifiestamente superior al dato de volatilidad anual (13,32%), mostrándose como un activo con mayores variaciones de lo previsible.

Pronósticos económicos para 2025

Durante el 2024 el crecimiento de la economía subió en 0.1 por ciento con respecto a la estimación presentada a mediados de año y para el nuevo periodo de 2025 se ajustó las proyecciones de crecimiento económico a la baja. El Banco Central de Costa Rica explicó en un comunicado que la demanda interna será vital para el crecimiento económico del país.

El organismo estima que el crecimiento económico del país será mayor al del promedio de sus principales socios comerciales. “Las actividades financieras, agrícolas y la construcción presentaron una mayor expansión respecto al 2024”, detalló el banco en un comunicado de prensa.

BCRC destacó que el ingreso de la economía mantendrá su crecimiento en este periodo gracias a la estabilidad proyectada en los precios de las principales materias primas importadas y esto favorecerá el consumo de los hogares.

Respecto a las perspectivas internacionales el organismo estima que la inflación avanzará paulatinamente hacia el objetivo de los bancos centrales, esto permitirá que las tasas de interés continúen bajando para este 2025.

La historia detrás del colón costarricense

El colón costarricense, llamado así en honor a la figura de Cristóbal Colón, es la moneda de curso legal en Costa Rica que además está dividida en 100 partes iguales llamadas céntimos.

A partir de su independencia, en 1821, el país abandonó el uso de la moneda española y pasó a usar el real para luego optar por el peso, no fue hasta 1986 que se determinó el uso del colón como moneda legal.

Cabe apuntar que actualmente las monedas en circulación vigentes son las de 5, 10, 25, 50, 100 y 500 colones. Antes existían los 1 y 2 colones, pero éstos fueron retirados por el Banco Central de Costa Rica y ya no tienen valor en el mercado. En cuanto a los billetes, existen de 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 y 50 000.

En Costa Rica las monedas de 100 colones también son llamadas “una teja”, los billetes de 1000 son conocidos como “un rojo” y el de 5000 colones como “un tucán”, esto debido a las imágenes que antes se imprimían al dinero al reverso.