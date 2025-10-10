Valor de apertura del euro en Honduras este 10 de octubre de EUR a HNL

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro se cotiza al arranque de sesiones a 30,25 lempiras en promedio, lo que implicó un cambio del 0,36% con respecto a la cotización de la sesión previa, cuando acabó con 30,36 lempiras, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro anota una disminución 1,37%; por el contrario en el último año acumula aún un ascenso del 14,4%.

Si comparamos el dato con días anteriores, cambia el sentido del resultado previo, donde se anotó un ascenso del 1,04%, mostrando que no es capaz de asentar una tendencia. La volatilidad referente a estos siete días es inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto su cotización está presentando menos alteraciones de lo normal últimamente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.