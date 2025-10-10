Taiwan Weighted cerró al alza este 9 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada positiva para el Taiwan Weighted, que terminó la sesión de mercado del jueves 9 de octubre con subidas del 0,88%, hasta los 27.301,92 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 27.463,12 puntos y un mínimo de 27.253,07 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,76%.

Con respecto a los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca una subida 5,08% y en el último año aún mantiene un incremento del 19,95%.

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.