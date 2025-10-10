Noticias

RTSI inicia la jornada a la baja este 3 de octubre

Inicio de sesión RTSI (Russia): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el RTSI (Russia), que comienza la sesión del viernes 3 de octubre con notables descensos del 2,12%, hasta los 1.001,86 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas anteriores, el indicador da la vuelta al dato de la sesión previa en el que experimentó un incremento del 0,05%, demostrando que no es capaz de asentar una tendencia estable.

Si consideramos los datos de la última semana, el RTSI (Russia) anota un descenso 2,45%; sin embargo en el último año mantiene aún un ascenso del 9,62%. El RTSI (Russia) se sitúa un 20,43% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 17,31% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (854,03 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

