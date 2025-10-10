Predicción del clima: estas son las temperaturas en Mazatenango

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, esta es la previsión meteorológica para las próximas horas de este viernes en Mazatenango, Guatemala.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 30 grados, la probabilidad de lluvia será del 87%, con una nubosidad del 86%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 18 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 9.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 21 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 86%, con una nubosidad del 86%, mientras que las ráfagas de viento serán de 15 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en Mazatenango (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en esta ciudad guatemalteca es tropical con un subtipo identificado como mazónico o subecuatorial, lo que significa que en el transcurso del año hay altas temperaturas y demasiadas lluvias.

En Mazatenango la temporada seca comienza a finales de noviembre y continúa hasta principios de abril. En el resto del año, de mayo a octubre, las lluvias prevalecen.

El mes más seco en esta ciudad guatemalteca regularmente es enero, mientras que el más lluvioso es octubre. En cuanto a temperaturas, el mes más caliente es abril, en tanto el más frío es diciembre.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en el país guatemalteco el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo varía dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala empieza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.