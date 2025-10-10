OMX Stockholm 30 pierde 0,83% tres el término de la jornada este 10 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el OMXS 30, que cerró la sesión del viernes 10 de octubre con bajadas del 0,83%, hasta los 2.707,50 puntos. El índice bursátil llegó a la cifra máxima de 2.747,71 puntos y la cifra mínima de 2.707,50 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,46%.

En la última semana, el OMXS 30 acumula una bajada 0,79% aunque, por el contrario, en el último año acumula aún una subida del 4,03%. El OMXS 30 se sitúa un 1,99% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.762,50 puntos) y un 24,44% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.175,76 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.