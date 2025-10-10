OMX Stockholm 30 abre operaciones al alza este 10 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el OMXS 30, que comienza la jornada en los mercados del viernes 10 de octubre con leves incrementos del 0,2%, hasta los 2.735,53 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el dato con días anteriores, el índice invierte el resultado de la sesión previa, donde acabó con una disminución del 0,42%, mostrando una ausencia de continuidad en los resultados.

En relación a los últimos siete días, el OMXS 30 registra un incremento 0,24%, por ello desde hace un año aún mantiene un ascenso del 5,11%. El OMXS 30 se sitúa un 0,98% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.762,50 puntos) y un 25,73% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.175,76 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica observar sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.