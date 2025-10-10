MOEX Russia Index este 9 de octubre: gana 2,96% durante su apertura

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el MOEX Russia Index, que comienza la jornada en los mercados del jueves 9 de octubre con grandes incrementos del 2,96%, hasta los 2.638,37 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a días anteriores, el indicador invierte el valor de la jornada previa, donde obtuvo una bajada del 0,76%, demostrando que es incapaz de establecer una tendencia definida.

En relación a los últimos siete días, el MOEX Russia Index marca un ascenso 0,24%; aunque en el último año aún conserva una disminución del 4,87%. El MOEX Russia Index se sitúa un 20,68% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.326,14 puntos) y un 2,96% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.562,51 puntos).

