Índice BIST 100 este 9 de octubre: pierde terreno durante la apertura de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el BIST 100, que inaugura rueda bursátil del jueves 9 de octubre con ligeras descensos del 0,27%, hasta los 10.726,98 puntos, tras la apertura. Si comparamos el dato con fechas pasadas, el indicador acumula dos jornadas seguidas de números negativos.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el BIST 100 marca una disminución 3,21%; pero en el último año aún conserva una subida del 18,6%. El BIST 100 se sitúa un 6,96% por debajo de su máximo del presente año (11.529,81 puntos) y un 19,07% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (9.008,87 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.