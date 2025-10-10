Golpe a las acciones italianas tras caída de FTSE MIB IDX al cierre este 10 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el FTSE MIB IDX, que acabó la jornada en los mercados del viernes 10 de octubre con grandes caídas del 1,74%, hasta los 42.047,50 puntos. El índice bursátil marcó un volumen máximo de 43.051,73 puntos y un volumen mínimo de 42.043,80 puntos. El rango de cotización para el FTSE MIB IDX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,34%.

Con respecto a la última semana, el FTSE MIB IDX marca una disminución 2,8% aunque, por el contrario, en el último año acumula aún un ascenso del 23,39%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 3,3% por debajo de su máximo del presente año (43.484 puntos) y un 28,46% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (32.731 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.