Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 10 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de jornada para el EuroStoxx 50, que inaugura la sesión del viernes 10 de octubre con leves incrementos del 0,16%, hasta los 5.634,66 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de días pasados, el índice bursátil gira las tornas respecto del de la jornada previa, donde se anotó una bajada del 0,64%, mostrando una falta de continuidad en los resultados.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el EuroStoxx 50 acumula un descenso 0,3%; por contra en términos interanuales aún conserva un ascenso del 14,79%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,3% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.651,71 puntos) y un 21,91% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo se modifica el precio de un determinado conjunto de activos, para lo cual necesita contar con datos de varias empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).