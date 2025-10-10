Euro: cotización de cierre hoy 10 de octubre en Honduras

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

En la pasada jornada el euro se pagó al cierre a 30,41 lempiras en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,16% frente a la cotización de la jornada anterior de 30,36 lempiras, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro anota un descenso 0,85%; aunque en el último año aún conserva una subida del 15%.

En relación a los cambios de este día respecto de fechas anteriores, encadenó dos jornadas seguidas en ascenso. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es inferior a los datos conseguidos para el último año (15,67%), mostrándose como un valor con menos cambios de lo que indica la tendencia general ahora mismo.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.