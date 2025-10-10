Euro: cotización de apertura hoy 10 de octubre en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

Tras la apertura bursátil el euro se negocia en el día de hoy a 42,38 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,24% comparado con la cotización de la sesión previa, que fue de 42,48 córdobas, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro marca una disminución 1,38%; pero desde hace un año aún mantiene un ascenso del 12,3%.

En relación a días pasados, da la vuelta al dato de la jornada previa donde experimentó un incremento del 0,96%, demostrando que por ahora no es posible definir una tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es sutilmente inferior a la cifra lograda para el último año (10,4%), lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.