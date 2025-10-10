El mercado japonés cerró operaciones a la baja este 10 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nikkei 225, que cerró la jornada financiera del viernes 10 de octubre con bajadas del 0,79%, hasta los 48.195,64 puntos. El índice bursátil llegó a un volumen máximo de 48.510,72 puntos y la cifra mínima de 47.962,61 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,13%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nikkei 225 marca un ascenso 5,3%, por ello en términos interanuales aún mantiene una subida del 27,1%. El Nikkei 225 se sitúa un 0,79% por debajo de su máximo del presente año (48.580,44 puntos) y un 54,79% por encima de su cotización mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el valor de un determinado conjunto de activos, por lo que toma datos de diferentes empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características determinadas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden congregarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).