El mercado de Hong Kong abre operaciones con tendencia a la baja este 10 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que comienza la jornada financiera del viernes 10 de octubre con bajadas del 1,31%, hasta los 26.402,14 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el índice bursátil encadena cinco jornadas seguidas de números negativos.

En la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) marca una bajada 3,24%; pese a ello en términos interanuales aún acumula un ascenso del 17,64%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 3,24% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.287,12 puntos) y un 39,89% por encima de su cotización mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.