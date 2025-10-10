El índice KOSPI de Corea del Sur abre operaciones al alza este 10 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en alza para el KOSPI, que inaugura la jornada del viernes 10 de octubre con notables incrementos del 1,47%, hasta los 3.601,32 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de jornadas anteriores, el indicador encadena tres fechas seguidas en positivo.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el KOSPI marca una subida 6,36%, de modo que en términos interanuales acumula aún un ascenso del 38,41%.

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el valor de un conjunto de activos determinado, por lo que toma datos de varias empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características determinadas como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden agruparse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).