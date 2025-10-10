El índice bursátil Russell 2000 abre jornada este 10 de octubre con alza de 0,41%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de jornada para el Russell 2000, que empieza rueda bursátil del viernes 10 de octubre con leves subidas del 0,41%, hasta los 2.479,09 puntos, tras la apertura. En relación a días previos, el índice da la vuelta al resultado de la jornada previa cuando experimentó un descenso del 1,04%, mostrando una ausencia de estabilidad en el resultado.

Si consideramos los datos de la última semana, el Russell 2000 registra un ascenso del 0,12%. El Russell 2000 se sitúa un 0,29% por debajo de su máximo del presente año (2.486,35 puntos) y un 40,8% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (1.760,71 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que mide cómo evoluciona el precio de un conjunto de activos determinado, por lo que necesita contar con datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden congregarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).