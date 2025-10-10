Dólar: cotización de apertura hoy 10 de octubre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se negocia al inicio del día a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,29% con respecto a los 36,52 córdobas de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca cambios ligeros; por el contrario en el último año acumula aún un ascenso del 1,25%.

Analizando este dato con el de fechas previas, encadena dos jornadas consecutivas de números positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es algo inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo normal en estos días.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.