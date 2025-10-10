Noticias

BIST 100 cierra la jornada en terrenos negativos este 9 de octubre

Cierre de sesión BIST 100: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el BIST 100, que acabó la jornada financiera del jueves 9 de octubre con leves caídas del 0,27%, hasta los 10.726,98 puntos. El indicador anotó un máximo de 10.862,75 puntos y la cifra mínima de 10.684,04 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,65%.

En los últimos siete días, el BIST 100 acumula una disminución 3,21%; aunque en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 18,6%. El BIST 100 se sitúa un 6,96% por debajo de su máximo en lo que va de año (11.529,81 puntos) y un 19,07% por encima de su valoración mínima del año en curso (9.008,87 puntos).

Estos son los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles en la Unión Americana está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, compuesto por 30 compañías. De igual manera, el S&P 500, que contempla a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, viene el Nasdaq 100, que agrupa a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más destacados de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Además, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más fuertes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En el continente asiático, tenemos el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Asimismo, el SSE Composite Index, que puede considerarse el principal de China, conformado por las compañías más relevantes de la Bolsa de Shanghái. De igual manera, cabe mencionar el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a la región latinoamericana, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más consolidadas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas son propiedad del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

Finalmente, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

Temas Relacionados

TurquiaMercadosBolsa de Valores de TurquiaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

Valor de apertura del euro en Canadá este 10 de octubre de EUR a CAD

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Canadá: cotización de apertura del dólar hoy 10 de octubre de USD a CAD

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Canadá: cotización de apertura del

Dólar: cotización de apertura hoy 10 de octubre en Honduras

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de apertura hoy

Dólar: cotización de apertura hoy 10 de octubre en Costa Rica

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Euro: cotización de apertura hoy 10 de octubre en Costa Rica

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy