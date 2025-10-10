BEL-20 INDEX experimenta una alza en el arranque de las operaciones de este 9 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el BEL-20 INDEX, que inaugura la jornada del jueves 9 de octubre con leves incrementos del 0,39%, hasta los 4.959,53 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de jornadas pasadas, el índice encadena tres sesiones seguidas en dígitos positivos.

En los últimos siete días, el BEL-20 INDEX registra un ascenso 0,83%, de manera que en términos interanuales acumula aún un incremento del 15,06%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica observar sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.