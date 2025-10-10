Apertura Nifty 50: mercado de la India arranca al alza este 10 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el Nifty 50, que empieza la sesión del viernes 10 de octubre con leves ascensos del 0,2%, hasta los 25.232,65 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a fechas pasadas, el selectivo acumula dos sesiones seguidas de ganancias.

En la última semana, el Nifty 50 anota un ascenso 1,36% y desde hace un año todavía mantiene un incremento del 1,76%. El Nifty 50 se sitúa un 1,58% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 14,26% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (22.082,65 puntos).

