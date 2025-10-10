Apertura del Nikkei 225 a la baja: pierde 0,7% este 10 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el Nikkei 225, que comienza la jornada financiera del viernes 10 de octubre con leves caídas del 0,7%, hasta los 48.239,27 puntos, tras la apertura. Respecto a fechas anteriores, el índice invierte el resultado de la jornada previa, en el que cerró con un incremento del 0,45%, mostrándose incapaz de asentar una tendencia clara.

En los últimos siete días, el Nikkei 225 registra un ascenso 5,4%, de manera que en términos interanuales aún acumula una subida del 27,21%. El Nikkei 225 se sitúa un 0,7% por debajo de su máximo del presente año (48.580,44 puntos) y un 54,93% por encima de su cotización mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.