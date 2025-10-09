Spotify Chile: las 10 canciones más reproducidas este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público chileno.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)

Jere Klein

«TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)» de Jere Klein se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 306.468 reproducciones, motivo por el cual continúa en la primera posición.

2. DEMONIAKA (w Mateo on the Beatz)

Jere Klein

«DEMONIAKA (w Mateo on the Beatz)», interpretado por Jere Klein, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 284.612 reproducciones.

3. Shiny

Easykid

Tras acumular 266.700 reproducciones, «Shiny» de Easykid se mantiene en tercer lugar.

4. Who

Jimin

«Who» de Jimin es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 236.821 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)

Germanini

«Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)», interpretado por Germanini, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 208.146 reproducciones.

6. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

«QLOO (w Kreamly)» de Young Cister se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 208.054 reproducciones, motivo por el cual sigue en la sexta posición.

7. Qué Será (w Big Cvyu)

Lucky Brown

Tras acumular 168.775 reproducciones, «Qué Será (w Big Cvyu)» de Lucky Brown se mantiene en séptimo lugar.

8. Me Mareo (w JC Reyes)

Kidd Voodoo

«Me Mareo (w JC Reyes)» de Kidd Voodoo es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 161.709 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la octava posición.

9. La Plena

W Sound

«La Plena» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el noveno lugar, con 149.267 reproducciones.

10. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» se ubica en el décimo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 143.925, lo que marca un hito en la carrera musical de Beéle.

En la industria de la música, Chile es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

