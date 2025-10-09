Caída del peso dominicano se intensifica y el precio del dólar aumenta al cierre de mercados del 9 de octubre

El dólar estadounidense cerró la última sesión cotizando en promedio a 62,79 pesos dominicanos. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 62,79 pesos dominicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 1,27% con respecto a la cifra de la jornada anterior de 62 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,79%, de modo que en términos interanuales aún mantiene una subida del 4,56%.

El optimismo del dólar se ve reforzado por el entorno poco favorable para sus principales contrapartes. El índice DXY toca los 99.13, un pico no visto desde el 1 de agosto.

La divulgación reciente de las minutas de la Reserva Federal evidenció que los integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) consideran nuevos recortes al rango objetivo de los fondos federales durante el año.

Sin embargo, la mayoría abogó por mantener la cautela, lo que enfrió las proyecciones sobre la posibilidad de reducciones más profundas, superiores a 50 puntos básicos, en las próximas reuniones.

Respecto a fechas previas, acumuló tres sesiones seguidas en ascenso. La volatilidad de esta semana es inferior a los datos conseguidos para el último año (10,59%), así que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en fechas recientes.

Pronósticos económicos para 2025

Según las proyecciones oficiales, República Dominicana experimentará este año una situación de relativa estabilidad macroeconómica. (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.