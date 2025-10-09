PSI 20 se mueve en terreno positivo en el arranque de las operaciones este 8 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el PSI 20, que empieza la jornada en los mercados del miércoles 8 de octubre con leves incrementos del 0,4%, hasta los 8.149,10 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con días previos, el índice bursátil invierte el resultado de la sesión previa, donde obtuvo una bajada del 0,78%, siendo incapaz de consolidar una tendencia clara.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el PSI 20 registra un ascenso 1,34% y desde hace un año todavía mantiene una subida del 20,62%. El PSI 20 se sitúa un 0,36% por debajo de su máximo en lo que va de año (8.178,21 puntos) y un 30,3% por encima de su cotización mínima del año en curso (6.253,96 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del precio de un determinado conjunto de activos, para lo cual recolecta datos de diversas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características determinadas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden asociarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).