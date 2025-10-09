Noticias

Principal índice de Bruselas registra ganancias en la apertura del mercado de este 8 de octubre

Apertura de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el BEL-20 INDEX, que empieza la jornada del miércoles 8 de octubre con incrementos del 0,57%, hasta los 4.940,28 puntos, tras la apertura. En relación a los cambios de este día con respecto a jornadas pasadas, el selectivo acumula dos sesiones seguidas en valores positivos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BEL-20 INDEX marca un incremento 0,66%, por ello en términos interanuales aún acumula un ascenso del 15,34%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.

