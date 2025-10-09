Noticias

MOEX Russia Index cae un 1,05% durante la apertura de la jornada de este 3 de octubre

Inicio de sesión MOEX Russia Index: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el MOEX Russia Index, que inaugura rueda bursátil del viernes 3 de octubre con caídas del 1,05%, hasta los 2.604,55 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de fechas previas, el indicador encadena tres jornadas sucesivas en dígitos negativos.

En relación a los últimos siete días, el MOEX Russia Index acumula una bajada 4,45%, de manera que en términos interanuales aún mantiene un descenso del 6,59%. El MOEX Russia Index se sitúa un 21,69% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.326,14 puntos)

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica observar sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.

