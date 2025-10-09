Índice OMXS 30 este 9 de octubre: gana terreno al inicio de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el OMXS 30, que empieza la jornada financiera del jueves 9 de octubre con leves subidas del 0,47%, hasta los 2.746,23 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de días previos, el índice bursátil encadena dos fechas consecutivas de ganancias.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el OMXS 30 acumula un incremento 1,39%, de modo que desde hace un año aún acumula un ascenso del 5,47%. El OMXS 30 se sitúa un 0,59% por debajo de su máximo del presente año (2.762,50 puntos) y un 26,22% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.175,76 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo evoluciona el valor de un un conjunto de activos, para lo cual recopila datos de varias empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).