Índice BIST 100 este 8 de octubre: pierde terreno durante la apertura de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el BIST 100, que inaugura la jornada financiera del miércoles 8 de octubre con leves caídas del 0,53%, hasta los 10.756,27 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el indicador invierte el resultado de la sesión previa, donde marcó una subida del 1,14%, mostrando una falta de continuidad en los resultados.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BIST 100 anota una disminución 4,13%; sin embargo en el último año acumula aún un ascenso del 19,1%. El BIST 100 se sitúa un 6,71% por debajo de su máximo en lo que va de año (11.529,81 puntos) y un 19,4% por encima de su valoración mínima del año en curso (9.008,87 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del precio de un un conjunto de activos, por lo que recolecta datos de diferentes compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en nuestra economía existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).