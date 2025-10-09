Noticias

Honduras: cotización de cierre del dólar hoy 9 de octubre de USD a HNL

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

USD/HNL se usa para distinguir
USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 26,14 lempiras en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,09% si se compara con el valor de la jornada anterior, cuando cerró con 25,86 lempiras, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un incremento 0,43%, por ello en el último año aún mantiene una subida del 3,91%.

En relación a los cambios de este día respecto de días pasados, giró las tornas respecto del de la jornada previa, cuando se anotó una bajada del 0,72%, mostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es ligeramente inferior a la cifra lograda para el último año (13,73%), de manera que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

