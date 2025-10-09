Noticias

Hang Seng pierde terreno tras la apertura de la jornada

Inicio de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el Hang Seng (Hong Kong), que empieza la sesión de mercado del jueves 9 de octubre con ligeras caídas del 0,56%, hasta los 26.679,08 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el valor con días anteriores, el índice bursátil encadena cuatro fechas seguidas en dígitos negativos.

En la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) anota una bajada 0,66%; aunque en el último año aún conserva una subida del 26,24%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 2,23% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.287,12 puntos) y un 41,35% por encima de su valoración mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.

