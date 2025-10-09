Hang Seng: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 9 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que acabó la jornada del jueves 9 de octubre con leves descensos del 0,29%, hasta los 26.752,59 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 26.978,41 puntos y un mínimo de 26.480,58 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,85%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) registra un descenso 0,38%; sin embargo desde hace un año aún acumula un incremento del 26,59%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 1,96% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.287,12 puntos) y un 41,74% por encima de su valoración mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.