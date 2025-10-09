FTSE MIB IDX arranca operaciones bursátiles en terreno negativo de este 9 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el FTSE MIB IDX, que empieza la sesión de mercado del jueves 9 de octubre con leves caídas del 0,23%, hasta los 43.382,87 puntos, tras la apertura. Con respecto a días pasados, el índice bursátil invierte la cotización de la jornada anterior, donde marcó un ascenso del 0,17%, siendo incapaz de asentar una tendencia definida.

En relación a los últimos siete días, el FTSE MIB IDX marca un incremento 0,71%, de manera que desde hace un año aún acumula una subida del 27,85%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 0,23% por debajo de su máximo del presente año (43.484 puntos) y un 32,54% por encima de su cotización mínima del año en curso (32.731 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo evoluciona el precio de un conjunto de activos determinado, por lo que recolecta datos de distintas empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con diferentes especificidades como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).