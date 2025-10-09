Cuántos millones ganaron y perdieron los 10 hombres más ricos del planeta

El dinero nunca se detiene y sus fortunas tampoco (Composición fotográfica infobae)

Un mal día en Wall Street puede costar miles de millones de dólares y uno o varios niveles en el listado de los multimillonarios más ricos del mundo.

Este ranking volvió a actualizarse en las últimas horas: fortunas que parecían inamovibles cayeron varios peldaños, mientras que otros aprovecharon el impulso para ascender lugares.

Te presentamos el nuevo listado, los cambios más destacados y cuánto ganó o perdió cada uno de estos millonarios.

El top 10 de los más ricos del mundo ahora

Elon Musk.

Su fortuna: $484.2B.

Cuánto cambió: -2.3%.

Valor del cambio: $11.4B.

Larry Ellison.

Su fortuna: $344.4B.

Cuánto cambió: -2.6%.

Valor del cambio: $9.1B.

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $244.3B.

Cuánto cambió: -0.4%.

Valor del cambio: $874.8M.

Jeff Bezos.

Su fortuna: $234.5B.

Cuánto cambió: 0.3%.

Valor del cambio: $777.7M.

En un día pueden perder miles de millones de dólares (AP)

Larry Page.

Su fortuna: $204.7B.

Cuánto cambió: -1.7%.

Valor del cambio: $3.5B.

Sergey Brin.

Su fortuna: $189.9B.

Cuánto cambió: -1.7%.

Valor del cambio: $3.3B.

Bernard Arnault & family.

Su fortuna: $170.4B.

Cuánto cambió: 3.1%.

Valor del cambio: $5.2B.

Jensen Huang.

Su fortuna: $160.7B.

Cuánto cambió: -0.3%.

Valor del cambio: $428.8M.

Steve Ballmer.

Su fortuna: $157.5B.

Cuánto cambió: -0.7%.

Valor del cambio: $1.2B.

Warren Buffett.

Su fortuna: $150.1B.

Cuánto cambió: 0.4%.

Valor del cambio: $587.4M.

El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición 2025 del listado anual de Forbes registra un récord de 3.028 multimillonarios en el mundo, lo que no solamente significó que por primera vez el acumulado rebasara la barrera de los tres mil millones sino que también llegaron a la lista nuevos personajes que marcan el inicio de un relevo en el mundo del dinero global.

Los millonarios en el deporte

El deporte también aporta figuras al club de los milmillonarios: Michael Jordan encabeza la lista con 3.500 millones de dólares gracias a su histórica alianza con Nike (Air Jordan) y la venta de los Charlotte Hornets de la NBA.

Le sigue Magic Johnson (1.500 millones de dólares), quien transformó su legado como jugador en una sólida carrera empresarial en bienes raíces, medios y deporte profesional. Tiger Woods (1.400 millones de dólares) mantiene su posición entre los atletas más rentables del mundo gracias a contratos de patrocinio, torneos ganados y su propia firma de diseño de campos de golf.

LeBron James (1.300 millones de dólares) continúa activo en la NBA mientras expande su influencia como hombre de negocios con inversiones en cine, tecnología y franquicias deportivas.

Equidad de género, la tarea pendiente en la repartición de la riqueza

Cuando se habla sobre la fortuna de los multimillonarios no solamente se trata el tema de la inequitativa repartición de la riqueza sino también de la desigualdad de género que persiste en estos listados.

De acuerdo con Forbes, en 2025 sólo el 15% de los nuevos multimillonarios son mujeres, de las cuales casi dos terceras partes heredaron su fortuna.

El último análisis sobre riqueza global de UBS realizado en 56 mercados destaca que en los próximos 20 a 25 años se transferirán más de 83 billones de dólares a nivel global, de los cuales 74 billones serán transferencias verticales (entre generaciones) y 9 billones transferencias horizontales (entre cónyuges).

Estados Unidos lidera en volumen de transferencias previstas (más de 29 billones), seguido por Brasil y China.

“Las mujeres se beneficiarán especialmente de este proceso, ya que suelen heredar tanto de sus padres como de sus cónyuges y muchas asumen el control total del patrimonio familiar tras enviudar. Una encuesta a mujeres estadounidenses con al menos un millón de dólares en activos revela que el 80% enfrentó dificultades al heredar, principalmente por falta de información o planificación”, resalta.