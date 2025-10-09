Noticias

Cierre Nifty 50: mercado de la India cerró operaciones en terreno positivo este 9 de octubre

Cierre de operaciones Nifty 50: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada positiva para el Nifty 50, que cerró la jornada en los mercados del jueves 9 de octubre con incrementos del 0,54%, hasta los 25.181,80 puntos. En su entorno bursátil anotó la cifra máxima de 25.199,25 puntos y un mínimo de 25.024,30 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,69%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nifty 50 anota un incremento 1,39%, de modo que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 0,67%. El Nifty 50 se sitúa un 1,78% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 14,03% por encima de su valoración mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual recopila datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con diferentes especificidades como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden agruparse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

