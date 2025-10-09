Noticias

Cierre del Nikkei 225: gana 1,71% este 9 de octubre

Cierre de sesión Nikkei 225: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en positivo para el Nikkei 225, que cerró la jornada del jueves 9 de octubre con notables incrementos del 1,71%, hasta los 48.552,35 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 48.578,75 puntos y la cifra mínima de 47.995,22 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,2%.

Con respecto a los últimos siete días, el Nikkei 225 marca un ascenso 8,05%, de manera que en el último año todavía mantiene un incremento del 21,9%.

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.

