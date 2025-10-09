Noticias

BSE Sensex 30 ganó un 0,49% tras el cierre de la jornada

Cierre de operaciones BSE Sensex 30: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el BSE Sensex 30, que terminó rueda bursátil del jueves 9 de octubre con subidas del 0,49%, hasta los 82.172,10 puntos. En su entorno bursátil marcó la cifra máxima de 82.247,73 puntos y la cifra mínima de 81.667,68 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,71%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el BSE Sensex 30 anota una subida 1,47%, de manera que en el último año aún mantiene un ascenso del 0,66%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2,24% por debajo de su máximo en lo que va de año (84.058,90 puntos) y un 12,58% por encima de su valoración mínima del año en curso (72.989,93 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del precio de un un conjunto de activos, por lo que necesita contar con datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden congregarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

Temas Relacionados

IndiaMercadosBolsa de Valores de IndiaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Panamá este jueves: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Panamá

Hang Seng: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 9 de octubre

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng: el principal índice

PSI 20 se mueve en terreno positivo en el arranque de las operaciones este 8 de octubre

Inicio de sesión PSI 20: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

PSI 20 se mueve en

ATX comienza la jornada en terreno positivo este 9 de octubre

Inicio de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

ATX comienza la jornada en

Índice OMXS 30 este 9 de octubre: gana terreno al inicio de operaciones

Apertura de sesión OMXS 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Índice OMXS 30 este 9