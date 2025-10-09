Apertura Nifty 50: mercado de la India inicia al alza este 9 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el Nifty 50, que inaugura rueda bursátil del jueves 9 de octubre con leves subidas del 0,24%, hasta los 25.106,95 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a jornadas pasadas, el indicador da la vuelta al resultado de la sesión previa donde experimentó un descenso del 0,12%, sin poder fijar una tendencia definida.

En la última semana, el Nifty 50 registra un ascenso 1,09%, de manera que en términos interanuales acumula aún una subida del 0,37%. El Nifty 50 se sitúa un 2,07% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 13,7% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (22.082,65 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el valor de un un conjunto de activos, por lo que se sirve de datos de varias compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con diferentes especificidades como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en nuestra economía existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).