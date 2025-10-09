AEX registra ganancias de 0,37% durante arranque de la jornada este 9 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el AEX, que empieza la jornada financiera del jueves 9 de octubre con leves ascensos del 0,37%, hasta los 964,13 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con jornadas previas, el índice interrumpe con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el AEX marca una subida 0,54% y en el último año aún acumula un incremento del 4,5%. El AEX se sitúa un 0,29% por debajo de su máximo del presente año (966,94 puntos) y un 21,05% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (796,45 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.