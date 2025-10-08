Noticias

Valor de cierre del euro en Bolivia este 8 de octubre de EUR a BOB

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

La cotización del euro en
La cotización del euro en el país generalmente se registra estable. (Infobae)

En la última jornada el euro se pagó al cierre a 7,97 bolivianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,71% frente a la cotización de la jornada anterior, cuando acabó con 7,92 bolivianos, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el euro acumula una subida 0,88%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 13,04%.

Con respecto a días previos, sumó dos sesiones sucesivas en cifras positivas. La cifra de la volatilidad fue de 18,08%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (14,22%), presentándose como un activo con mayores cambios de lo esperado.

Pronósticos económicos para 2025

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

