Valor de apertura del euro en Nicaragua este 8 de octubre de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se paga al arranque de sesiones a 42,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,55% comparado con el valor de la jornada previa, cuando acabó con 42,86 córdobas, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro anota un descenso 0,68%; por el contrario en términos interanuales aún acumula un incremento del 13,36%.

Respecto a fechas pasadas, cambia el sentido del resultado previo, donde se anotó un incremento del 0,89%, demostrándose incapaz de establecer una clara tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en estas fechas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.