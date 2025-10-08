Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 0,54% al cierre de este 8 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el Taiwan Weighted, que cerró la jornada del miércoles 8 de octubre con ligeras caídas del 0,54%, hasta los 27.063,68 puntos. En su entorno bursátil llegó a la cifra máxima de 27.110,43 puntos y la cifra mínima de 26.883,99 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,84%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Taiwan Weighted anota un ascenso 4,81%, por lo que desde hace un año todavía mantiene un incremento del 20,65%. El Taiwan Weighted se sitúa un 0,54% por debajo de su máximo del presente año (27.211,95 puntos) y un 55,61% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (17.391,76 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica observar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.